Seit 2015 sind mehr als 82.000 Asylanträge von Afghanen laut Presseinformationen abgelehnt worden.

Weitere gut 15.000 Fälle seien zu den Akten gelegt worden, schreibt die Zeitung "Die Welt" unter Berufung auf das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. In diesen Fällen seien Anträge etwa zurückgezogen worden oder der Betroffene in ein anderes Land weitergereist. Zugleich sei die Zahl der in Deutschland lebenden ausreisepflichtigen Afghanen zum Jahresende auf 14.400 gestiegen.



Vom Flughafen Düsseldorf startete gestern Abend erneut eine Maschine mit abgelehnten Asylbewerbern nach Afghanistan. Die Bundespolizei nannte keine Zahl, Flüchtlingsinitiativen gingen von 17 Personen aus. Seit Dezember 2016 sind mehr als 150 Afghanen per Flugzeug abgeschoben worden, darunter vor allem Straftäter.

