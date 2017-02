Asylbewerber De Maizière verteidigt Abschiebungen nach Afghanistan

Proteste gegen die Abschiebung nach Afghanistan. (AFP / Daniel Roland)

Bundesinnenminister de Maizière hat Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan verteidigt.

Der CDU-Politiker sagte am Abend im ARD-Fernsehen, niemand spreche davon, dass ganz Afghanistan ein sicheres Land sei. Aber es gebe sichere Orte, etwa im Norden des Landes oder in der Hauptstadt Kabul. Daher könne "verantwortungsvoll, aber dann auch entschlossen" zurückgeführt werden. De Maizière betonte, die normale zivile Bevölkerung sei nicht das Ziel von Anschlägen der Taliban. - Nach dem Abschluss eines Rückführungsabkommens mit Afghanistan im vergangenen Oktober hatte das Innenministerium die Bundesländer aufgefordert, abgelehnte Asylbewerber konsequent abzuschieben. Bislang gab es zwei Sammelabschiebungen. In den Länder gibt es jedoch zunehmend Bedenken. So hat Schleswig-Holstein zum Ärger von de Maizière die Rückführungen ausgesetzt.