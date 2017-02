Asylbewerber Hasselfeldt begrüßt Vorstoß zum Auslesen von Handydaten

Gerda Hasselfeldt, Vorsitzende der CSU-Landesgruppe im Bundestag (Deutschlandradio / Nils Heider)

CSU-Landesgruppenchefin Hasselfeldt hat die Pläne begrüßt, den Behörden in bestimmten Fällen Zugriff auf die Mobiltelefone von Asylbewerbern zu gewähren.

Man müsse wissen, wer nach Deutschland komme, sagte Hasselfeldt der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Das sei eine Frage der inneren Sicherheit. Aus Sicht des Koalitionspartners SPD kommt ein Auslesen der Handydaten zur Feststellung der Identität nur in Einzelfällen und als letztes Mittel in Betracht. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Högl sagte im ARD-Fernsehen, als flächendeckende Maßnahme wäre ein solches Vorgehen nicht mit dem Grundgesetz vereinbar. Kritik an dem Vorhaben kam von der Linkspartei. Deren Innenexpertin Jelpke sprach von "Entrechtung" und einem "schweren Eingriff in die Privatsphäre".



Ein Gesetzentwurf, der die Befugnisse des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge erweitern soll, befindet sich nach Angaben von Bundesinnenminister de Maizière derzeit in der Ressortabstimmung.