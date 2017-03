Die SPD-Politikerin Mattheis hat sich für einen Stopp der Abschiebungen nach Afghanistan ausgesprochen.

Es sei unverantwortlich, von einem sicheren Herkunftsland zu sprechen, sagte die Vorsitzende der Demokratischen Linken in der SPD in Zeitungsinterviews. In diesem Zusammenhang kritisierte sie Bundesinnenminister de Maizière, der erklärt hatte, es gebe sichere Gebiete in Afghanistan.



Das Bundesverfassungsgericht entscheidet in den kommenden Monaten voraussichtlich über mindestens vier Beschwerden abgelehnter afghanischer Asylbewerber. Der Bund hatte in der vergangenen Woche die dritte Sammelabschiebung seit Ende vergangenen Jahres veranlasst.