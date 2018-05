Die AfD will die gesamte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung von einem Bundestagsausschuss untersuchen lassen.

Fraktionschef Gauland sagte in Berlin, der Untersuchungsausschuss solle sich über die Vorgänge beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hinaus mit der gesamten Flüchtlingspolitik seit 2014 befassen. Die stellvertretende Fraktionsvorsitzende von Storch erklärte, es solle auch in den Blick genommen werden, auf welcher Rechtsgrundlage die Bundesregierung im September 2015 entschied, dass tausende in Budapest gestrandete Flüchtlinge nach Deutschland einreisen durften. Um die nötige Zustimmung für den Ausschuss von 25 Prozent der Abgeordneten zu erhalten, will die AfD auf die anderen Oppositionsparteien zugehen.

Diese Nachricht wurde am 31.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.