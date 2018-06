Das bayerische Landeskabinett hat den Plan für eine restriktivere Zuwanderungspolitik beschlossen.

Vorgesehen sind unter anderem Abschiebeflüge in Eigenregie sowie die Einrichtung sieben sogenannter "Anker"-Zentren für Asylbewerber in allen sieben Regierungsbezirken. Dort sollen Verfahren beschleunigt sowie Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzt werden. Ministerpräsident Söder erklärte, Bayern wolle zeigen, dass der Rechtsstaat funktioniere und Vorbild auch für andere Bundesländer sein. Es müsse schneller entschieden werden, wer Anspruch auf Asyl habe. Nicht Schutzbedürftige müssten das Land so schnell wie möglich verlassen.



Auf den Weg gebracht wurde zudem die Einrichtung einer eigenen bayerischen Grenzpolizei mit bis zu 1.000 Beamten.

