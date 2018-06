Das bayerische Landeskabinett hat den Plan für eine restriktivere Zuwanderungspolitik beschlossen.

Vorgesehen sind unter anderem Abschiebeflüge und die Einrichtung von sogenannten "Anker"-Zentren für Asylbewerber in allen sieben Regierungsbezirken. Dort sollen Verfahren beschleunigt sowie Geldleistungen durch Sachleistungen ersetzt werden. Ministerpräsident Söder erklärte, Bayern wolle zeigen, dass der Rechtsstaat funktioniere und Vorbild auch für andere Bundesländer sein.



In der Europäischen Union wird unterdessen weiter um die angestrebte Asylreform gerungen. Bei den heutigen Beratungen der EU-Innenminister in Luxemburg gab es keine Einigung. Die osteuropäischen Länder lehnen eine Umverteilung von Flüchtlingen weiter ab.

Diese Nachricht wurde am 05.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.