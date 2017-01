Asylpolitik Bayern legt Positionspapier zur weiteren Verschärfung vor

"Familiennachzug für Flüchtlinge an selbstverdienten, gesicherten Lebensunterhalt koppeln": Bayerns bayerische Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). (picture alliance / dpa / Sven Hoppe)

Der CSU-Vorsitzende Seehofer will die Asylpolitik einem Zeitungsbericht zufolge weiter verschärfen.

In seiner Funktion als bayerischer Ministerpräsident habe er dazu persönlich ein Papier verfasst, dass kommende Woche von der Landesregierung beschlossen werden solle, schreibt der "Münchner Merkur". Demnach will Bayern seinen Einfluss in der Bundespolitik stärker geltend machen und etwa den Familiennachzug für Flüchtlinge weiter beschränken, der strikt an einen selbstverdienten, gesicherten Lebensunterhalt gekoppelt werden soll. Um einen Zuzug in die Sozialsysteme unattraktiver zu machen, solle zudem die Grundsicherung für Migranten im Alter eingeschränkt werden, falls sie nicht die überwiegende Zeit des Erwerbslebens in Deutschland verbracht hätten. Daneben fordere Seehofer von der EU einen Afrika-Pakt.



Formuliert wird in dem Papier zugleich aber auch ein Bekenntnis zur Aufnahme von Flüchtlingen als Gebot der christlichen und humanitären Verantwortung.