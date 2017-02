Asylpolitik Bund will Zahl der Abschiebungen deutlich erhöhen

Ein Stempel mit der Überschrift "Abgeschoben" in einem serbischen Pass. (picture alliance / dpa / Sebastian Willnow)

Bundeskanzlerin Merkel hat sich für eine nationale Kraftanstrengung ausgesprochen, um die Zahl der Abschiebungen und Rückführungen zu erhöhen.

Das geht aus der Beschlussvorlage für das heutige Treffen mit den Ministerpräsidenten der Länder hervor, die dem Deutschlandfunk vorliegt. Demnach erwartet die Bundesregierung, dass die Zahl der Ausreisepflichtigen wegen abgelehnter Asylanträge in diesem Jahr weiter steigen wird. Deshalb soll ein gemeinsames Zentrum von Bund und Ländern zur Unterstützung der Rückkehr eingerichtet werden. Geplant ist auch, die freiwillige Rückkehr zu stärken. Dafür will der Bund in diesem Jahr zusätzlich 40 Millionen Euro bereitstellen. Für Reintegrationsprogramme sind weitere 50 Millionen Euro vorgesehen. - Nach Angaben der Bundesregierung sind im vergangenen Jahr rund 80.000 Menschen in ihre Heimatländer zurückgebracht worden. Dabei handelte es sich um Abschiebungen und geförderte freiwillige Ausreisen.