Asylpolitik Bundesregierung will Flüchtlingen mehr Geld für Rückkehr geben

Tausende Flüchtlinge warten in Deutschland auf eine Entscheidung über ihr Asylverfahren. (pa/dpa/Pleul)

Die Bundesregierung will die freiwillige Rückreise von Asylbewerbern stärker fördern.

Dafür werde morgen das Programm "Starthilfe plus" beginnen, teilte das Bundesinnenministerium in Berlin mit. Für das laufende Jahr würden zusätzlich 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt. Mit dem Geld sollten Asylbewerber möglichst noch vor dem Ende des Verfahrens zu einer Rückreise in ihre Heimat bewegt werden. Dafür seien 1.200 Euro vorgesehen. Wer nach einer Ablehnung seines Antrags innerhalb der Frist ausreise, erhalte 800 Euro.



Bundesinnenminister de Maizière sagte, um Missbrauch zu vermeiden, seien Staatsangehörige bestimmter Herkunftsländer und -regionen wie etwa der Westbalkan von der Förderung ausgeschlossen.