CSU-Landesgruppenchef Dobrindt beklagt in Deutschland eine - so wörtlich - "Anti-Abschiebe-Industrie".

Es werde versucht, durch Klagen Abschiebungen von Flüchtlingen zu verhindern, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag" vor dem Hintergrund der Vorfälle im baden-württembergischen Ellwangen. Es sei nicht akzeptabel, dass durch Klagen bewusst die Bemühungen des Rechtsstaates sabotiert und eine weitere Gefährdung der Öffentlichkeit provoziert würden. Damit arbeite man nicht für das Recht auf Asyl, sondern gegen den gesellschaftlichen Frieden.



In einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hatten rund 200 Migranten am vergangenen Montag teils gewaltsam verhindert, dass die Polizei einen Mann aus Togo abholt, der nach Italien abgeschoben werden sollte. Der 23-Jährige wehrt sich mit rechtlichen Schritten gegen seine Abschiebung.

