Mehr als 20 Familien- und Flüchtlingsverbände wenden sich gegen die von Bundesinnenminister Seehofer geplanten "Anker"-Zentren für Asylbewerber.

In einem offenen Brief an die Regierung beklagen sie, dass solche Großunterkünfte für Kinder und Familien ungeeignet seien. Die Organisation Save the Children betonte, zu den Rechten von Kindern und Jugendlichen gehörten der Besuch von Schulen und Kindergärten und eine Umgebung, in der sie sicher und gesund aufwachsen könnten. Das Kindeswohl müsse Vorrang vor sicherheitspolitischen Erwägungen haben. Zu den Unterzeichnern des Briefs gehören auch Pro Asyl, SOS Kinderdorf und das Deutsche Kinderhilfswerk.



"Anker" steht für Ankunft, Entscheidung, Rückführung. In den "Anker"-Zentren sollen Asylbewerber bis zum Abschluss ihres Verfahrens bleiben. Innenminister Seehofer verspricht sich davon eine Beschleunigung.

