Der Städte- und Gemeindebund fordert, ausreisepflichtige Asylbewerber bis zu ihrer Abschiebung in zentralen Einrichtungen unterzubringen.

Sie sollten nicht in einer Kommune oder in einer Flüchtlingsunterkunft leben, sagte der Hauptgeschäftsführer der Organisation, Landsberg, der "Berliner Zeitung". Ausreisepflichtige müssten zudem konsequent abgeschoben werden. Das würde die Akzeptanz für Flüchtlinge mit Bleiberecht in der Bevölkerung sichern, meinte Landsberg.