Asylpolitik Geld gegen Rückkehr

Die Bundesregierung will mehr Flüchtlinge dazu bringen, von sich aus in ihre Heimat zurückzukehren. Seit heute gibt es "Starthilfe plus", eine Art Belohnungsprogramm für rückreisewillige Asylbewerber. 40 Millionen Euro stehen dafür bereit. Kritiker sprechen von einer "Hau ab"-Prämie und beklagen, dass Betroffene unter Druck gesetzt werden.