Die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Högl hat die Union aufgefordert, ihren Streit über die Asylpolitik rasch beizulegen.

Was CDU und CSU derzeit veranstalteten, sei Chaos und unverantwortlich, sagte Högl im Deutschlandfunk. Es gebe klare Vereinbarungen im Koalitionsvertrag, die auch umgesetzt werden müssten. Die CSU-Politiker Seehofer und Söder würden die Verhandlungsposition der Kanzlerin beim anstehenden EU-Gipfel schwächen. Notwendig sei eine pro-europäische Politik. Man brauche mehr Europa, nicht weniger, meinte Högl.



Der CDU-Innenpolitiker Schuster wies der SPD eine Mitschuld zu. Man habe in den Koalitionsgesprächen mit den Sozialdemokraten versucht, über die Zurückweisung der Dublin-Fälle zu verhandeln, erklärte Schuster (Audio-Link) ebenfalls im Deutschlandfunk. Das sei nicht gelungen. Deshalb begrüße er den Vorschlag von SPD-Parteichefin Nahles, den Koalitionsaussuchuss einzuberufen.



Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, forderte Einsicht in den sogenannten "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Seehofer. Sie sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass niemand den Plan kenne, sei ein Skandal. Die Bundesregierung müsse ihn öffentlich machen.

Ursprünglich wollte Bundesinnenminister Seehofer seine Vorschläge in der vergangenen Woche vorstellen. Wegen der Differenzen mit Bundeskanzlerin Merkel verschob er dies jedoch.



Streitpunkt Wiedereinreise



Seehofer hatte gestern angekündigt, dass Flüchtlinge, bei denen bereits ein Wiedereinreiseverbot vorliegt, ab sofort abgewiesen werden sollen. Bisher konnten betroffene Flüchtlinge mit Verweis auf andere Asylgründe erneut einen Antrag stellen. Dies will Seehofer nun erschweren. Menschen mit Einreisesperre sollen schon an der Grenze abgewiesen werden.



Seit Anfang 2017 stellte die Bundespolizei nach eigenen Angaben pro Monat im Schnitt bei 100 Personen an den Grenzen fest, dass gegen sie ein nationales, ein schengenweites Einreiseverbot oder beides bestand. Allerdings gibt es aktuell nur an der deutsch-österreichischen Grenze Kontrollen.



Anfang Juli plant Seehofer eine Ausweitung der Zurückweisungen, wenn Merkel bis dahin keine bilateralen Vereinbarungen mit anderen EU-Ländern geschlossen hat. Dann sollen auch all jene Asylsuchenden wieder zurückgeschickt werden, deren Asylverfahren in anderen EU-Staaten bereits begonnen haben oder die dort zumindest registriert sind. Sie sind dann in der Fingerabdruckdatei Eurodac registriert.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.