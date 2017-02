Asylpolitik Juso-Vorsitzende Uekermann für globales Recht auf Migration

Die Bundesvorsitzenden der Jusos, Johanna Uekermann (picture alliance / dpa / Sebastian Kahnert)

Die Juso-Vorsitzende Uekermann lehnt generelle Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber ab.

Die Jusos seien für ein globales Recht auf Migration, sagte die Sozialdemokratin der Zeitung "Die Welt". Zudem wandte sich Uekermann gegen das Konzept der sicheren Herkunftsländer. Das Asylrecht müsse in jedem Fall individuell geprüft werden. In der Debatte über ein Einwanderungsgesetz distanzierte sich die Juso-Vorsitzende von Teilen des parteieigenen Entwurfs. So würden bei einer Auswahl nach wirtschaftlichen Faktoren insbesondere Frauen benachteiligt, weil sie in ihren Herkunftsländern oft keinen Zugang zu Bildung hätten.