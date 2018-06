Bayerns Ministerpräsident Söder reist heute zu Beratungen mit Österreichs Bundeskanzler Kurz nach Linz.

Auf einer gemeinsamen Sitzung beider Kabinette soll vor allem über das Thema Migration beraten werden. Der CSU-Politiker Söder fordert wie Kurz von der konservativen ÖVP einen restriktiveren Kurs in der Asylpolitik - darunter etwa auch die von Bundeskanzlerin Merkel abgelehnte Zurückweisung von Flüchtlingen, die bereits in einem anderen EU-Land registriert wurden.



Das Treffen ist schon seit Monaten geplant, dürfte aber in Deutschland wegen der unionsinternen Asyldebatte erhöhte Aufmerksamkeit erfahren.

