Asylpolitik Kanzleramtsminister Altmaier verteidigt Abschiebungen nach Afghanistan

Kanzleramtsminister Peter Altmaier (CDU). (pa/dpa/Stache)

Kanzleramtsminister Altmaier hat die Abschiebepraxis für abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan verteidigt.

Der CDU-Politiker sagte im Deutschlandfunk, er sehe überhaupt keinen Widerspruch darin, Menschen dorthin zurückzuführen, auch wenn das UNO-Flüchtlingshilfswerk davor warne. Selbstverständlich gebe es Gebiete in Afghanistan, in die Deutschland niemals jemanden zurückschicken würde. Aber es gebe auch in diesem Land sichere Städte und Regionen. Altmaier ergänzte, er halte den von Schleswig-Holstein verhängten Abschiebestopp für falsch. - Mit dem Thema befasst sich heute das Bundeskabinett.



Mit Blick auf eine offenbar für heute geplante Sammelabschiebung nach Afghanistan kommt parteiübergreifend Kritik. Die Grünen-Spitzenkandidatin Göring-Eckhardt sagte der "Passauer Neuen Presse", Afghanistan sei nicht sicher. Der menschenrechts-politische Sprecher der SPD, Schwabe, nannte die Rückführungen gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland populistische Effekthascherei. Sein Unionskollege Brand meinte, wer politisch verfolgt werde, müsse weiter Schutz erhalten. Ein genereller Abschiebestopp nach Afghanistan sei aber nicht angemessen.