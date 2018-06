Im unionsinternen Streit über die Asylpolitik geht es nach den Worten von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer um eine Schicksalsfrage für den Zusammenhalt in Europa.

Es sei wichtig, dass die Länder, in denen die meisten Flüchtlinge ankämen, wie etwa Italien, nicht allein gelassen würden, sagte Kramp-Karrenbauer im ARD-Fernsehen.



Zwischen Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer gibt es einen Dissens darüber, ob Flüchtlinge, die schon in einem anderen EU-Land registriert worden sind, an der Grenze zurückgewiesen werden können. Seehofer will dies durchsetzen, Merkel lehnt dagegen einen deutschen Alleingang ab und befürwortet eine europäische Lösung.



Der CSU-Europaabgeordnete Ferber verteidigte Seehofer. Er sagte im Deutschlandfunk, eine Zurückweisung bereits registrierter Flüchtlinge entspreche dem europäischen Recht.

