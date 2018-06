Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer empfangen heute in Berlin den österreichischen Kanzler Kurz zu Gesprächen über die Asylpolitik.

Am Mittag kommt Kurz mit Seehofer zusammen, am Abend dann mit der Kanzlerin. Der österreichische Regierungschef gilt als Kritiker der Asylpolitik Merkels. Die Treffen finden vor dem Hintergrund des neu ausgebrochenen Streits zwischen CDU und CSU über das Thema statt.



Seehofer, der auch CSU-Vorsitzender ist, hatte wegen der Differenzen gestern die Vorstellung seines sogenannten "Masterplans Migration" verschoben. Er betonte nun gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland, an seinem Konzept festzuhalten. Er sei nicht bereit, einen halben Plan mit faulen Kompromissen zu veröffentlichen. Umstritten ist unter anderem die Frage, ob Deutschland Flüchtlinge an der Grenze zurückweisen soll.



Ein geplantes Mittagessen des US-Botschafters in Deutschland, Grenell, mit Kurz wurde inzwischen unter Verweis auf Terminänderungen abgesagt. Die Einladung hatte bei der Bundesregierung Irritationen ausgelöst. Entgegen den diplomatischen Gepflogenheiten hatte Grenell kürzlich seine Unterstützung für konservative Parteien erklärt und Kurz als einen "Rockstar" bezeichnet.

