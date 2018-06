Immigration ist nach den Worten von Bundeskanzlerin Merkel die vielleicht größte Herausforderung unserer Zeit. Vor dem Hintergrund des Asylstreits mit der CSU drang sie bei einer Feierstunde zum Gedenken an die Opfer von Flucht und Vertreibung erneut auf eine europäische Lösung.

Gefragt seien möglichst gemeinsame Standards darüber, wer kommen und wer bleiben dürfe und wer nicht. Merkel rief dazu auf, neues Leid zu verhindern, das durch Leugnung, Verdrängung und Nichtbeachtung entstehe.



Zuvor hatte Bundesinnenminister Seehofer bei der Feierstunde an die Leistungen der Vertriebenen in Deutschland erinnert. Sie hätten mit ihrer Versöhnungsbereitschaft, ihrem Fleiß und ihrer Arbeit maßgeblich zum Wirtschaftswunder in Westdeutschland beigetragen.



In dem Streit über die Asylpolitik besteht Merkel auf eine europäische Lösung. Sie will bis Ende Juni mit anderen EU-Staaten über bilaterale Abkommen zur Rücknahme von Asylsuchenden verhandeln. Der CSU-Vorsitzende Seehofer will, dass Flüchtlinge, die bereits in einem anderen Land registriert wurden, nicht mehr nach Deutschland einreisen dürfen.



Für Sonntag hat EU-Kommissionspräsident Juncker einen Sondergipfel zu den Themen Migration und Asyl einberufen. Nach Angaben aus EU-Kreisen nehmen an dem informellen Arbeitstreffen neben Bundeskanzlerin Merkel voraussichtlich auch die Staats- und Regierungschefs aus Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Österreich und Spanien teil.

Diese Nachricht wurde am 20.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.