Asylpolitik Spahn (CDU): Abschiebungen müssen durchgesetzt werden

Der CDU-Politiker Jens Spahn (dpa/Karlheinz Schindler)

Aus der Union kommen verstärkt Forderungen nach mehr Abschiebungen.

CDU-Präsidiumsmitglied Spahn sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, grundsätzlich müssten Abschiebungen durchgesetzt werden. Es könne sich keine Akzeptanz für die Aufnahme von Flüchtlingen entwickeln, wenn man letztlich die Schlepper und Schleuser darüber entscheiden lasse, wer nach Deutschland komme.



Ähnlich äußerte sich Bayerns Finanzminister Söder, CSU. Er sagte der Welt am Sonntag, die derzeitigen Zahlen seien ein "Witz". Es müssten Tausende sein, die abgeschoben werden. Der Bürger verstehe nicht, warum junge Deutsche Militärdienst in Afghanistan leisteten, afghanische Männer jedoch in Deutschland bleiben dürften.



Politiker der Grünen dagegen forderten, die Abschiebungen nach Afghanistan zu stoppen. Sie argumentierten, das Land sei nicht sicher.



Am Mittwoch waren 18 Afghanen von München nach Kabul geflogen worden. Im vergangenen Jahr schob Deutschland insgesamt 67 Ausreisepflichtige nach Afghanistan ab.