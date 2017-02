Das Jahr 2016 hat einen traurigen Rekord zu verzeichnen. Nie zuvor waren mehr Menschen auf ihrer Flucht nach Europa im Mittelmeer ertrunken. Und das Sterben hört nicht auf. Fast täglich kentert irgendwo zwischen Libyen und Italien ein marodes Schlauchboot. Den Medien ist das meist nur noch eine kurze Meldung wert.



Wir haben uns an die Toten gewöhnt. Die Zeiten, als die Welt sich kollektiv empörte, als ein kleiner Flüchtlingsjunge tot an den Strand gespült wurde, sind vorbei. Es ist seltsam. Je länger dieses Elend anhält, desto distanzierter schauen wir darauf. Unsere Bereitschaft, uns erschüttern zu lassen, sinkt mit der Dauer der Krise.



Von der großen Welle der Hilfsbereitschaft, der Willkommenskultur und dem "Wir schaffen das" des Herbstes 2015 war es ein scheinbar langer, aber doch atemberaubend schneller Weg zur heutigen Null-Toleranz-Politik gegenüber Flüchtlingen ohne Asylstatus. Heute schiebt Deutschland ab, mit größtmöglicher Konsequenz und Härte.



Die Kanzlerin, einst für ihre Empathie gescholten und geliebt, sitzt jetzt ungerührt vor den Kameras und sagt in sachlich kühlem, technokratischem Ton: Wer nicht in Gefahr ist, muss unser Land wieder verlassen.

Wir tun was, lautet die Botschaft der Regierung

In dieser Woche ging der dritte Sammeltransport abgelehnter Asylbewerber ausgerechnet nach Afghanistan. Einem Land, von dem alle Hilfsorganisationen, sachkundige Militärs und viele Politiker sagen, dass dort niemand sicher ist. Den Bundesinnenminister rührt das nicht. Er sagt, die Lage sei nicht so unsicher, dass man die Leute da nicht hinschicken könne. Aber sie ist immerhin so unsicher, dass in Afghanistan im vergangenen Jahr bei Anschlägen 11.000 Zivilisten gestorben sind, darunter viele Kinder.



Wir schieben ab. Aber in den Flugzeugen sitzen nicht die gefährlichsten, die Terrorverdächtigen. Es sitzen dort diejenigen, so scheint es, derer wir am einfachsten habhaft werden können. Und es sind in Wahrheit wenige. Und gerade das macht die Abschiebungen zu einer politischen Demonstration. Wir tun was, lautet die Botschaft der Regierung. Ja, wir tun was. Auf Kosten einiger armer Teufel, die sich nach oft jahrelangem Aufenthalt in Deutschland plötzlich in den Straßen von Kabul sehen. Einer, der im Januar aus Deutschland Abgeschobenen überlebte nur knapp einen Anschlag. Eine zynische Fußnote unserer Politik.



Selbstverständlich können wir nicht alle Menschen aufnehmen, die sich irgendwo auf der Welt in Bewegung setzen. Wir müssen auswählen, müssen zurückweisen, müssen Nein sagen. Aber unsere derzeitigen innenpolitischen Entscheidungen und unser Aktionismus verhalten sich umgekehrt proportional zu den Problemen. Wir schieben verstärkt ab in einer Zeit, in der von Monat zu Monat immer weniger Menschen kommen. 90.000 Asylanträge wurden im August 2016 gestellt. Grade noch 17.000 waren es im Januar 2017.

Je weiter weg die Probleme sind, desto klarer unser Urteil

Wieso gibt es um diese demonstrativen Abschiebungen nicht größere Aufregung? Können wir politischen Aktionismus nicht von wirklicher Problemlösung unterscheiden? Wissen wir nicht mehr, was moralisch vertretbar und anständig ist?



Doch, wir können uns noch empören. Wir tun es auch. Aber vorzugsweise über Probleme, die weit entfernt liegen. Je weiter weg, desto klarer unser Urteil. Je weiter weg, desto konsequenter unsere Haltung. Zum Beispiel zur Abschiebepraxis des amerikanischen Präsidenten Donald Trump. Trump weist derzeit Illegale aus, vor allem Mexikaner. Das ist natürlich schlimm. Und dumm. Aber keinem Mexikaner droht in seinem Herkunftsland Gefahr für Leib und Leben. Wir schieben Menschen in Krisenregionen und Bürgerkriegsgebiete ab.



Trump eignet sich meisterlich zur Ablenkung von der eigenen schwierigen Lage. Wir sind schockiert über seine Absicht, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen. Wo aber bleibt unsere Empörung über den Zaun an der Außengrenze Europas, der uns vor illegalen Einwanderern aus Marokko schützen soll. Immer wieder versuchen dort hunderte Flüchtlinge dieses sechs Meter hohe und 24 Kilometer lange, militärisch gesicherte Monstrum zu überwinden. Viele schaffen es. Viele verletzten sich. Immer wieder gib es Tote.



Sie meinen, das könne man nicht vergleichen? Ja, es ist nicht dasselbe. Aber jedes Land hat seine Probleme. Und wir werden daran gemessen, wie wir mit unseren umgehen.

Brigitte Fehrle, Chefredakteurin Berliner Zeitung (Christine Blohmann)Brigitte Fehrle, Jahrgang 1954, studierte Politikwissenschaften in Berlin an der Freien Universität. Sie arbeitete dann als Redakteurin zunächst für die "taz", ab 1990 für die "Berliner Zeitung", wechselte zur Wochenzeitung "Die Zeit" und zur "Frankfurter Rundschau" und kehrte 2009 zur "Berliner Zeitung" zurück. Bis September 2016 war sie dort Chefredakteurin, jetzt ist sie Kommentatorin und Kolumnistin für die

"Berliner Zeitung" und andere Medien.