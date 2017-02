Asylrecht EU-Gericht will nicht über Flüchtlingspakt mit der Türkei entscheiden

Flüchtlinge werden mit Schiffen von Griechenland aus zurück in die Türkei gebracht (dpa/picture-alliance/Orestis Panagiotoun)

Das EU-Gericht hat es abgelehnt, über Klagen gegen den Flüchtlingspakt mit der Türkei zu entscheiden.

Die Richter in Luxemburg erklärten sich für nicht zuständig. Zur Begründung hieß es, das Abkommen über die Abschiebung von Migranten in die Türkei sei nicht von der EU geschlossen worden, sondern von den einzelnen Mitgliedsstaaten. Zwei pakistanische und ein afghanischer Asylbewerber hatten dagegen geklagt, dass sie auf Grundlage des Abkommens in die Türkei gebracht wurden. - Gegen die Entscheidung ist Berufung vor dem Europäischen Gerichtshof möglich.



(Rechtssachen T-192/16, T-193/16, T-257/16)