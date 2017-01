Asylrecht Strobl (CDU) fordert von Schulz (SPD) Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten

Eine Straßenszene in Marokko. In den deutschen Parteien ist umstritten, ob das Land als sicherer eingestuft werden kann. (picture alliance / ZB / Jens Kalaene)

Der stellvertretende CDU-Vorsitzende Strobl fordert den künftigen SPD-Kanzlerkandidaten Schulz auf, Widerstände in seiner Partei gegen die Ausweitung sicherer Herkunftsstaaten abzubauen.

Im Mai vergangenen Jahres bereits habe der Bundestag das entsprechende Gesetz verabschiedet, betonte er in der "Welt am Sonntag". Seither aber verschleppten und blockierten es die rot-grünen Länder im Bundesrat. In der kommenden Sitzung am 10. Februar sollten sie nun endlich zustimmen, forderte Strobl, der auch Landesinnenminister in Baden-Württemberg ist. Konkret geht es um Marokko, Tunesien und Algerien. Würden sie zu sicheren Herkunftsstaaten erklärt, könnten Asylverfahren von Bürgern dieser Länder schneller bearbeitet werden und wären in den meisten Fällen aussichtslos.