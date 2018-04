Der Bundesrechnungshof schaltet sich in die mutmaßliche Korruptionsaffäre in der Bremer Außenstelle des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge ein.

Bundesinnenminister Seehofer bestätigte, dass der Rechnungshof eine Prüfung der strittigen Asylverfahren früher als geplant durchführt. Dabei sollen Seehofers Darstellung zufolge Abläufe im Bundesamt analysiert und nicht einzelne Mitarbeiter überprüft werden. Der CSU-Politiker kündigte in Berlin an, dass vor allem die Entscheidungsverfahren genau geprüft werden sollen. Es sei eine unabhängige Untersuchung möglicher organisatorischer Mängel notwendig, um herauszufinden, ob diese zu einem Fehlverhalten einzelner Mitarbeiter geführt haben könnten, so Seehofer.



In Bremen wurden zwischen 2013 und 2017 offenbar bis zu 2.000 Asylanträge ohne rechtliche Grundlage bewilligt. In den meisten Fällen handelte es sich bei den Antragstellern um Jesiden, für die die Bremer Außenstelle nicht zuständig war. Die Staatsanwaltschaft Bremen ermittelt, unter anderem wegen des Vorwurfs der Bestechlichkeit gegen eine leitende Beamtin der Außenstelle des Bamf.

