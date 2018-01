Die jährliche Asylstatistik als Erfolgsstory, das muss ein völlig neues Gefühl gewesen sein, für den Bundesinnenminister und die Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Stand das BAMF doch bis vor kurzem noch für Staatsversagen und heillose Überforderung. Die wichtigste Nachricht heute: Der gewaltige Berg an Asylanträgen aus den Jahren 2016 und früher ist endlich fast vollständig abgetragen. Die Zahl anhängiger Verfahren ist aktuell wieder auf dem Stand von 2013. Gleichzeitig hat sich die Dauer der Bearbeitung massiv verkürzt, im Schnitt werden die Verfahren inzwischen innerhalb von gut zwei Monaten abgeschlossen.

Schnelligkeit der Verfahren versus Qualität?

Im europäischen Vergleich ein Spitzenwert, freute sich Thomas de Maiziere heute in Berlin, doch sicher ist auch: Die Dauer der Antragsbearbeitung allein darf nicht entscheidend sein. Schon richtig, im vergangenen Jahr haben alle gerufen, es dauert zu lang, viel zu lang. Jetzt soll es schnell auch nicht richtig sein? "Die Qualität der Verfahren leidet", klagt Pro Asyl heute mit Blick auf über 600.000 Asylentscheidungen allein im vergangenen Jahr. "Auf keinen Fall, wir nehmen uns Zeit", hält BAMF Chefin Jutta Cordt dagegen.

Auf der Suche nach Indizien für die ein oder andere Perspektive landet man schnell vor Gericht, denn dort finden sich aktuell mehrere Hunderttausend Asylentscheidungen wieder. Viele Klagen enden vor einer richterlichen Entscheidung und abhängig davon, welche Berechnungsgröße man zugrunde legt, endet knapp die Hälfte oder ein knappes Viertel mit einem Richterspruch gegen das Bundesamt. Das sind jenseits politischer Rechenspiele zu viele höchstrichterliche Korrekturen.

Integration bleibt als Herausforderung

Sicher, die Belastung im Bundesamt für Flüchtlinge ist hoch, aber das Amt hat in den vergangenen beiden Jahren eine personelle und materielle Verstärkung ohnegleichen erfahren. Wenn die Beschleunigung der Verfahren keinen Qualitätsmangel mit sich brachte, dann sollte man erwarten können, dass getroffene Entscheidungen auch vor Gericht Bestand haben.

Noch kurz zu einem anderen Aspekt der heute vorgelegten Statistik: Die erneut drastisch gesunkene Zahl von Asylsuchenden in Deutschland sollte nicht dazu verleiten, einen Haken an die Flüchtlingskrise insgesamt zu machen. Parteipolitisch ist das Thema Zuwanderung noch immer Einfallstor für die Rechtspopulisten, international hält der Migrationsdruck an, national stellen sich jetzt gleichzeitig Herausforderungen für die Integration derer, die auf Dauer bei uns bleiben werden.

Klaus Remme (Deutschlandradio / Bettina Straub)Klaus Remme, geboren in Cloppenburg. Studium der Politischen Wissenschaften und Osteuropäische Geschichte in Freiburg und Wien. Berufliche Stationen: Institute for Defense & Disarmament Studies, Boston, BBC World Service, London, Norddeutscher Rundfunk. Seit 1996 beim Deutschlandfunk. Von 2007 bis 2012 Korrespondent von Deutschlandradio in Washington. Seitdem Korrespondent im Hauptstadtstudio mit Schwerpunkt Außen- und Sicherheitspolitik.