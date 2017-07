Asylstellen in Libyen

Der Plan von Frankreichs Präsident Macron, in Libyen notfalls auch ohne die EU Anlaufstellen für Asylbewerber zu errichten, stößt auf ein geteiltes Echo.

Die EU-Kommission zeigte sich überrascht. Man kenne keine Details. Eine Sprecherin in Berlin erklärte, die Bundesregierung werde Macrons Vorschläge prüfen. Österreichs Außenminister Kurz schrieb auf Twitter, er unterstütze die Initiative des französischen Präsidenten. Kritik kam dagegen von der Organisation Pro Asyl. Libyen sei viel zu instabil, um dort Hotspots unter menschenwürdigen Bedingungen und unter Beachtung der internationalen Flüchtlingskonvention zu betreiben.



Macron hatte angekündigt, seine Regierung werde noch in diesem Sommer mit der Einrichtung von Flüchtlingshotspots in Libyen beginnen - mit oder ohne EU. Ziel sei es, die illegale Migration über die zentrale Mittelmeerroute einzudämmen.