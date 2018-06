Der unionsinterne Asylstreit könnte nach Ansicht von CSU-Landesgruppenchef Dobrindt die Fraktionsgemeinschaft im Bund zerstören.

Er habe beide Parteien zwar immer als Schicksalsgemeinschaft beschrieben, sagte er dem Nachrichtenmagazin "Der Spiegel". Aber ob jetzt eine gemeinsame Linie gefunden werden könne, sei offen. Zugleich verteidigte der CSU-Politiker die Drohung seiner Partei, notfalls auch ohne Zustimmung von Kanzlerin Merkel mehr Asylbewerber direkt an der Grenze zurückzuweisen. Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther von der CDU übte heftige Kritik an der Schwesterpartei. Dieser gehe es im aktuellen Konflikt in Wahrheit gar nicht um die Zurückweisungen, sagte Günther im Deutschlandfunk. Vielmehr wolle die CSU eine Verschiebung der Position der Union weit nach rechts. Dies werde die CDU nicht dulden.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.