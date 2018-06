Der CSU-Politiker Friedrich fordert eine rasche Umsetzung des Kurses von Bundesinnenminister Seehofer im Asylstreit mit der CDU.

Er sei dafür, jetzt anzufangen, den Masterplan Asyl bekannt zu geben und dann umzusetzen, sagte er im ARD-Fernsehen. Wenn Seehofer dies am Montag beschließen sollte, dann dauere es sowieso eine gewisse Zeit, bis die Maßnahmen greifen würden. Währenddessen könne Kanzlerin Merkel nach europäischen Lösungen suchen. Dabei werde man sie natürlich auch unterstützen. Auf die Frage nach einem möglichen Bruch der Koalition führte der ehemalige Bundesinnenminister aus, man werde sich gewiss auf etwas einigen, das alle zufrieden stelle. In ganz Deutschland werde erwartet, das Flüchtlingsproblem zu lösen, betonte Friedrich.



Die CSU will, dass Asylbewerber, die bereits in einem anderen europäischen Land registriert sind, an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden. Merkel ist dagegen und pocht auf europäische Lösungen.

