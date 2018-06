Bündnis90/Die Grünen haben Bundesinnenminister Seehofer aufgefordert, endlich seinen angekündigten Plan in der Asylpolitik vorzulegen.

Der Vizefraktionsvorsitzende von Notz twitterte, man habe für die Fragestunde im Deutschen Bundestag am kommenden Mittwoch einen umfangreichen Katalog vorgelegt und fordere von Seehofer: "Masterplan auf den Tisch". In der Einleitung zu den insgesamt 19 Fragen heißt es, Deutschland stecke in einer veritablen Regierungskrise. Durch ihr - Zitat - "absolut unverantwortliches Vorgehen" riskierten die CSU und der Innenminister auch den Zusammenhalt der Europäischen Union. Juso-Chef Kühnert twitterte, heute sei der 105. Tag seit Ankündigung des Masterplans - und ebenso der 105. Tag ohne Vorliegen dieses Plans.



CDU und CSU streiten nicht nur darüber, welche Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Inzwischen geht es auch darum, ob Bundeskanzlerin Merkel gegenüber Seehofer von ihrer Richtlinienkompetenz Gebrauch machen könnte. Seehofer zeigt sich davon bislang unbeeindruckt. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte er zuletzt, Merkels Drohung sei höchst ungewöhnlich und man werde sich das nicht gefallen lassen.



Für morgen ist ein Treffen von EU-Staaten geplant, an dem allerdings nicht alle Mitgliedsländer teilnehmen. Die Bundesregierung will dabei in Brüssel versuchen, die Chancen für bilaterale Abkommen in der Flüchtlingspolitik auszuloten. Ziel sind Vereinbarungen, nach denen Länder etwa Asylbewerber wieder zurücknehmen, die dort bereits erfasst sind.

