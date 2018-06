Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, fordert Einsicht in den sogenannten "Masterplan Migration" von Bundesinnenminister Seehofer.

Göring-Eckardt sagte den Zeitungen der Funke-Mediengruppe, dass niemand den Plan kenne, sei ein Skandal. Die Bundesregierung müsse ihn öffentlich machen. Die Union zwinge das ganze Land, ihrem - wörtlich - "absurden Streittheater" beizuwohnen, anstatt sich um das Thema Flucht zu kümmern und Integration zu fördern. Ursprünglich wollte Seehofer den "Masterplan Migration" bereits in der vergangenen Woche vorstellen. Wegen der Differenzen mit Bundeskanzlerin Merkel verschob er dies jedoch.



Die CDU-Chefin will sich in der EU weiter für eine europäische Lösung einsetzen. Die CSU mit Seehofer an der Spitze will bestimmte Migrantengruppen an der Grenze zurückweisen und hat der Bundeskanzlerin eine Frist von zwei Wochen eingeräumt, um bilaterale Abkommen mit anderen EU-Staaten auszuhandeln. Seehofer unterstrich, sollte Merkel bis zum EU-Gipfel Ende Juni keinen Erfolg haben, werde er im nationalen Alleingang und gegen den ausdrücklichen Willen der Kanzlerin die Zurückweisungen an der Grenze anordnen.

Diese Nachricht wurde am 19.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.