Im Streit über die Migrationspolitik wirft Bundesarbeitsminister Heil der CSU eine desaströse Art der Kommunikation vor.

Dieses Vorgehen sei unverantwortlich und müsse aufhören, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Seine Partei lege es nicht darauf an, die Koalition zu beenden, betonte Heil. Er könne nur an die Verantwortung für Deutschland und für Europa appellieren. Das Anstacheln von nationalistischen Gefühlen und Rhetorik nach dem Motto, "Deutschland first" oder "Bayern first" sei ein Irrweg.

