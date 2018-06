Im Asylstreit will die CSU nach den Worten des früheren bayerischen Ministerpräsidenten Beckstein Bundeskanzlerin Merkel nicht stürzen. Er sei überzeugt, dass diese Frage nicht zum Bruch zwischen CDU und CSU führen werde, sagte Beckstein im Dlf. Ein guter Kompromiss wäre es, die Zurückweisung von Flüchtlingen an den Grenzen jetzt zu beschließen, sie aber erst am 1. Juli in Kraft treten zu lassen.

Damit wäre dann klar, dass der EU-Gipfel noch abgewartet werden könne, sagte Beckstein im Deutschlandfunk (Audio-Link). Innenminister Seehofer hatte eine Frist bis Montag gesetzt. Danach will die CSU eigenständig handeln.



Beckstein betonte, bei der Zurückweisung an den Grenzen gehe es um die Anwendung geltenden Rechts. Auch andere EU-Staaten wie Frankreich handelten so. Konkret geht es um die Zurückweisung von Flüchtlingen, die schon in einem anderen EU-Land ihren Asylantrag gestellt haben.



Kontrollen: Zulässig oder nicht?



Anders sieht dies der frühere Bundesinnenminister Baum. Der FDP-Politiker sagte im Deutschlandfunk, die Wiedereinführung von Grenzkontrollen verstieße gegen geltendes Recht. Er warf der CSU vor, in "Wahlkampf-Verzweiflung"geraten zu sein und dadurch die Regierung zu destabilisieren.



CDU-Politiker mahnten die CSU zu mehr Kompromissbereitschaft. Der Haushaltsexperte Rehberg sagte dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland", jeder sollte bei seinem Handeln bedenken, ob das Ergebnis nicht auf Neuwahlen hinauslaufe. Der Landesvorsitzende der CDU in Brandenburg, Senftleben, erklärte, ohne Einigung stelle sich die Frage nach der Zukunft der Unionsgemeinschaft. Dies käme auch dem Ende der Regierungskoalition gleich.

Diese Nachricht wurde am 16.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.