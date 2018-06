Der Asylstreit von CDU und CSU bleibt auch nach den Vorstandssitzungen beider Parteien ungeklärt. Bundeskanzlerin Merkel warnte Bundesinnenminister Seehofer vor einem Alleingang. Es sei eine Frage ihrer Richtlinienkompetenz, in anderen Staaten registrierte Flüchtlinge zurückzuweisen, sagte sie.

Die Kanzlerin zog damit in dem Konflikt mit Seehofer eine rote Linie. Bis zum EU-Gipfel Ende Juni will sie sich nun um bilaterale Vereinbarungen innerhalb der EU bemühen. Danach werde man in der CDU und anschließend mit der CSU über die erreichten Ergebnisse beraten. Merkel betonte, es gebe auch ab dem 1. Juli keinen Automatismus für Zurückweisungen von Ayslbewerbern an den deutschen Grenzen. Die Richtlinienkompetenz liege bei ihr.



CSU-Chef und Bundesinnenminister Seehofer sagte in München, man würde sich darüber freuen, wenn auf europäischer Ebene eine Lösung gefunden werde. Falls dies der Kanzlerin nicht gelinge, müsse aber eine Zurückweisung von Menschen an der Grenze möglich sein, die bereits in einem anderen EU-Land registriert seien. Er werde die Vorbereitungen dafür umgehend beginnen und Anfang Juli in der Lage sein, sie in Kraft zu setzen.



Seehofer sagte in München, in der Vorstandssitzung seiner Partei habe es "nicht den Hauch eines Widerspruchs" gegen seinen "Masterplan Asyl" gegeben. Man sei sich einig gewesen, dass auch Menschen mit Einreisesperre abgewiesen werden müssten. Das sei rechtlich geboten und "ohne jede Schwierigkeit" durchzuführen.



EU-Kommissionspräsident Juncker stellte sich in der Debatte hinter die Kanzlerin. Die Kommission teile die Ansicht, dass nur eine europäische Vereinbarung die Frage regeln könne, sagte er in Brüssel. Eine Lösung bis zum EU-Gipfel sei möglich.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.