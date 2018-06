Asylstreit in der Union

Im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik hat Bundesinnenminister Seehofer im CSU-Vorstand offenbar ein Kompromissmodell vorgestellt.

Mehrere Nachrichtenagenturen melden unter Berufung auf CSU-Kreise, Seehofer wolle bei der Zurückweisung von Asylsuchenden schrittweise vorgehen. Ab sofort sollten solche Asylbewerber abgewiesen werden, die bereits mit einem Wiedereinreiseverbot nach Deutschland belegt seien. Gleichzeitig bereite der Bundesinnenminister weitere Maßnahmen für den Fall vor, dass Bundeskanzlerin Merkel keine europäische Vereinbarung gelinge. Wann diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen, ist unklar. Teilnehmer sprachen von einer intensiven Diskussion innerhalb des CSU-Vorstands.



CSU-Landesgruppenchef Dobrindt warb im Streit mit der CDU um mehr Sachlichkeit. Seine Partei wolle, dass gültiges deutsches und europäisches Recht an den Grenzen auch umgesetzt werde, sagte Dobrindt vor der Vorstandssitzung in München. Merkel beharrt darauf, die Asylpolitik über bilaterale Abkommen auf europäischer Ebene zu regeln.



CDU-Politiker Brok und Hans warnen



Politiker der CDU warnten vor einem Auseinanderbrechen der Union. Der Europaabgeordnete Brok sagte im Deutschlandfunk, darüber würde sich nur eine Partei freuen, nämlich die AfD. Der saarländische Ministerpräsident Hans meinte, die Zuspitzung des Streits sei für die Union existenzgefährdend. Er appellierte an die CSU, keine vollendeten Tatsachen zu schaffen und die Tür zu einem Kompromiss nicht vorschnell zuzuwerfen.



Der CSU-Innenpolitiker Mayer wies erneut den Eindruck zurück, seine Partei wolle Merkel als Kanzlerin stürzen. Der CSU gehe es um die Durchsetzung von Recht und Gesetz, sagte er im Deutschlandfunk (Audio-Link). Es gehe nur um die Sache, denn nach wie vor kämen zu viele Illegale ins Land. Die CSU wolle Signale setzen und akzeptiere nicht länger eine Verschiebung von Monat zu Monat.

