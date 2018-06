In der Migrationspolitik lehnt Bundeskanzlerin Merkel nationale Alleingänge weiterhin ab.

Das sei eine europäische Herausforderung, die auch eine europäische Antwort erfordere, sagte sie in ihrem wöchentlichen Video-Podcast. Eine Lösung im Asylstreit strebt die Kanzlerin auf dem EU-Gipfel am 28. Juni an. CDU und CSU sind derzeit zerstritten über die Frage, ob bereits in anderen EU-Staaten registrierte Flüchtlinge an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden.



Bayerns früherer Ministerpräsident Beckstein äußerte sich überzeugt, dass diese Frage nicht zum Bruch zwischen den beiden Parteien führt. Ein guter Kompromiss wäre es, die Zurückweisung jetzt zu beschließen, sie aber erst am 1. Juli in Kraft treten zu lassen, sagte Beckstein im Deutschlandfunk. Damit wäre dann klar, dass der EU-Gipfel noch abgewartet werden könne. Innenminister Seehofer hatte eine Frist bis Montag gesetzt. Danach will die CSU eigenständig handeln.



Bundesarbeitsminister Heil nannte das Vorgehen der CSU unverantwortlich. Das Anstacheln von nationalistischen Gefühlen und Rhetorik nach dem Motto, "Deutschland first" oder "Bayern first" sei ein Irrweg, sagte der SPD-Politiker im Interview der Woche des Deutschlandfunks.



