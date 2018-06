Bundeswirtschaftsminister Altmaier warnt davor, dass der Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik alle anderen Debatten in den Hintergrund dränge.

Es gebe auch andere große Herausforderungen wie die Digitalisierung, sagte der CDU-Politiker. Auch Finanzminister Scholz von der SPD mahnte die Koalitionäre. Die Aufgabe, das Land zu regieren, sei keine Folge der TV-Serie "Game of Thrones", sondern eine ernste Angelegenheit, betonte er. Scharfe Kritik am Vorgehen von Bundesinnenminister Seehofer und der CSU kam von Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul. Er sei fassungslos, wie diese das Thema für parteipolitische Interessen bei der Landtagswahl in Bayern instrumentalisierten, sagte der CDU-Politiker im WDR. Ähnlich äußerte sich FDP-Chef Lindner zum formalen Vorgehen Seehofers. Bayerns Bürger sollten sich das nicht bieten lassen, führte er im ARD-Fernsehen aus. Grünen-Chef Habeck warf der CSU Verantwortungslosigkeit vor.



Der CDU-Innenpolitiker Middelberg hält einen Bruch der Unionsfraktion zum jetzigen Zeitpunkt für unwahrscheinlich. Allerdings könne man das am Ende nicht ganz ausschließen, sagte er im Deutschlandfunk. Der CSU-Politiker Friedrich meinte, man werde sich gewiss auf etwas einigen, das alle zufrieden stelle.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.