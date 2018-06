Im Koalitionsstreit über die Migrationspolitik hat der frühere bayerische Ministerpräsident Beckstein einen Kompromiss vorgeschlagen.

Beckstein sagte im Deutschlandfunk, man könnte am kommenden Montag beschließen, bestimmte Asylsuchende an der deutschen Grenze zurückzuweisen, die Regelung aber erst im Juli in Kraft setzen. Damit bliebe Bundeskanzlerin Merkel Zeit, auf dem EU-Gipfel Ende Juni eine europäische Lösung zu erzielen, betonte der CSU-Politiker.



Bundesinnenminister Seehofer droht damit, Zurückweisungen notfalls gegen Merkels Willen anzuordnen. Das könnte zum Bruch der Großen Koalition führen.



Bundesarbeitsminister Heil nannte Seehofers Verhalten unverantwortlich. Der SPD-Politiker sagte im Deutschlandfunk, Rhetorik nach dem Motto "Deutschland oder Bayern first" sei ein Irrweg. Die Grünen-Vorsitzende Baerbock warf Seehofer in der "Mitteldeutschen Zeitung" vor, die ganze Republik in Geiselhaft zu nehmen.



Der stellvertretende Vorsitzende der FDP-Fraktion im Bundestag, Theurer, brachte einen neuen Anlauf für eine Jamaika-Koalition ins Gespräch.

