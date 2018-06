Im Unionsstreit über die Flüchtlingspolitik hat Bundesinnenminister Seehofer im CSU-Vorstand offenbar ein Kompromissmodell vorgestellt.

Nach Agenturberichten will Seehofer zwar umgehend umfassende Zurückweisungen von Migranten an den deutschen Grenzen vorbereiten. Tatsächlich begonnen werden solle damit aber erst, wenn es keine Vereinbarungen auf EU-Ebene gebe. Laut der Deutschen Presse-Agentur gibt er Bundeskanzlerin Merkel bis Ende Juni Zeit, um mit den europäischen Partnern zu verhandeln. Der EU-Gipfel ist für den 28. Juni angesetzt.



Im Vorstand der CDU wurde nach Informationen von Teilnehmern begrüßt, dass die CSU nun Bundeskanzlerin Merkel mehr Zeit einräumen wolle, um entsprechende Rückführungsabkommen mit anderen EU-Staaten abzuschließen. Zudem sei eine klare Mehrheit bei der CDU dafür gewesen, keinen Automatismus für die Zurückweisung von Flüchtlingen zu akzeptieren.



Der CSU-Europapolitiker Weber erklärte in München, wenn eine europäische Lösung kurzfristig nicht möglich sei, dann sei als Ultima Ratio ein nationaler Weg richtig. Der frühere CDU-Bundestagsabgeordnete Bosbach sagte im Deutschlandfunk, Seehofers Vorschläge seien nicht revolutionär, sondern schlicht geltendes europäisches Recht. Mit Zurückweisungen an den Grenzen würde Deutschland signalisieren, dass man dieses Recht ernst nehme.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.