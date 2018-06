CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer erwartet im Unionsstreit über die Asylpolitik einen Kompromiss.

Sie sei überzeugt, dass sich die CSU funktionierenden Vereinbarungen nicht verschließen werde, sagte sie der "Bild am Sonntag". Man sei sich einig darin, dass diejenigen, die woanders Asyl beantragt hätten, gar nicht erst ins Land gelangen dürften. Das solle auf der Grundlage von Vereinbarungen mit betroffenen Ländern erreicht werden, zum Beispiel Italien, Griechenland und Bulgarien. Kramp-Karrenbauer betonte, ein nationaler Alleingang könne die eigene Verhandlungsposition schwächen und möglicherweise Auswirkungen auf andere Bereiche haben - zum Beispiel beim Euro.



Bundesinnenminister Seehofer will Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen. Bundeskanzlerin Merkel strebt in der Flüchtlingspolitik eine europäische Lösung an.

