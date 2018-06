Im Asylstreit zwischen CDU und CSU bleiben die Fronten verhärtet.

Der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Kreuzer, sagte im Deutschlandfunk, man könne sich nicht ewig von Bundeskanzlerin Merkel vertrösten lassen. Sie habe schon 2016 und 2017 gesagt, dass die Flüchtlingsproblematik auf dem jeweils nächsten EU-Gipfel geklärt werde. Geschafft habe sie das aber nicht. Kreuzer betonte, Deutschland nehme 60 Prozent der Flüchtlinge auf, die in die EU kämen. Das sei weder tragbar noch gerecht. Der CSU-Politiker unterstrich, in der Sache sei Bundesinnenminister Seehofer zuständig, und er werde die Dinge am Ende in seiner eigenen Verantwortung entscheiden müssen.



Hauptstreitpunkt zwischen CDU und CSU ist die Frage, welche Flüchtlinge in Zukunft an der deutschen Grenze abgewiesen werden sollen. Die CDU-Spitze rief ihre Parteibasis auf, die Kanzlerin zu unterstützen. In dem Brief von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer heißt es, die von Seehofer geplanten ungeordneten Zurückweisungen von Migranten an den Grenzen könnten zu einem negativen Dominoeffekt führen.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.