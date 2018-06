Im unionsinternen Streit über die Flüchtlingspolitik hat am Abend ein Krisentreffen im Kanzleramt begonnen. Neben Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer nehmen daran die Ministerpräsidenten von Hessen und Bayern, Bouffier und Söder, sowie Kanzleramtsminister Braun teil.

Nach dpa-Informationen haben alle Seiten vereinbart, über mögliche Ergebnisse des Treffens Stillschweigen zu bewahren. Möglicherweise wird es dazu am Freitag eine Sondersitzung der Unionsfraktion geben.



Der Kernpunkt der Kontroverse: Seehofer will an der Grenze jene Flüchtlinge zurückweisen lassen, die in einem anderen Land bereits registriert wurden. Merkel befürchtet, dass dies die Spannungen mit den EU-Staaten erhöhen würde, die die Menschen wieder aufnehmen müssten. Sie plädiert für eine gesamteuropäische Lösung und verweist auch auf das EU-Recht. Seehofer sagte kurz vor dem Krisentreffen, er rechne mit schwierigen Gesprächen. Man werde aber alles daran setzen, eine Verständigung zu erreichen.



Der Bundesinnenminister traf heute auch den österreichischen Bundeskanzler Kurz, der in der Flüchtlingspolitik auf eine engere Zusammenarbeit zwischen Rom, Wien und Berlin. Kurz sagte nach der Begegnung, dass viele Flüchtlinge von Italien nach Österreich oder weiter nach Deutschland wollten. Bei der Sicherung der EU-Außengrenzen setze er auf eine "Achse der Willigen".



Seehofer sicherte ihm Unterstützung zu. Sollte dies gelingen, könnte der Schutz der Innengrenzen überflüssig werden, so der CSU-Politiker. Zuvor war bekannt geworden, dass Österreich und andere EU-Länder an Plänen für Flüchtlingslager außerhalb der Europäischen Union arbeiten.



Bundeskanzlerin Merkel reagierte verhalten auf den Vorstoß von Kurz zu einer "Achse der Willigen" und betonte abermals, es gehe um eine gesamteuropäische Lösung. Da es viele Ankunftsländer gebe, müsse es viele solche Kooperationsformen geben.

Diese Nachricht wurde am 13.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.