Bundeskanzlerin Merkel und Innenminister Seehofer wollen ihren Asylstreit über die Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze noch diese Woche beilegen.

Dies sagte Seehofer nach Angaben von Teilnehmern in einer Sitzung der Unionsfraktion in Berlin. Zugleich habe der CSU-Politiker erklärt, dass er einen - so wörtlich - "schrägen Kompromiss" nicht mittragen werde. Seehofer wollte eigentlich heute seinen sogenannten Masterplan Migration vorstellen, hatte dies aber wegen Meinungsverschiedenheiten mit Merkel verschoben. Dieser sieht vor, Flüchtlinge an der deutschen Grenze abzuweisen, die bereits in einem anderen Land als Asylsuchende registriert sind. In der CDU wird befürchtet, dass dies die Spannungen mit den EU-Staaten erhöhen würde, die die Menschen wieder aufnehmen müssten.



Anders als seine Vorgänger wird Seehofer morgen nicht am Integrationsgipfel im Kanzleramt teilnehmen. Er werde vom Parlamentarischen Staatssekretär Wanderwitz vertreten, hieß es am Abend in Berlin. Seehofer kommt am Vormittag

mit dem österreichischen Bundeskanzler Kurz zusammen und will mit ihm anschließend vor die Presse treten.

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.