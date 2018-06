Die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles will CDU und CSU beim nächsten Koalitionsausschuss ein Bekenntnis zum Koalitionsvertrag abverlangen.

Sie sagte der "Bild am Sonntag", die Unionsparteien legten seit Wochen sich gegenseitig, Deutschland und halb Europa lahm. Deshalb müsse Tacheles geredet werden. Nahles ergänzte, sie wolle von der CDU und inbesondere von der CSU wissen, ob sie noch in der Lage und Willens seien, konstruktive Sacharbeit in der Regierung zu leisten. Hintergrund ist der Streit zwischen den Parteien um die deutsche Asylpolitik. - Die Spitzen von CDU, CSU und SPD treffen sich am Dienstag zur ersten Sitzung des Koalitionsausschusses seit der Bundestagswahl.

Diese Nachricht wurde am 24.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.