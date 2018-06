Die SPD-Vorsitzende Nahles hat an CDU und CSU appelliert, ihren Streit in der Asylpolitik beizulegen.

Es gehe in dem Streit gar nicht mehr um die Flüchtlingspolitik, sagte Nahles am Abend im ARD-Fernsehen. Da könne man pragmatische Lösungen finden. Im Unionsstreit gehe es vielmehr um Machtkämpfe, um Rivalitäten und innerparteilichen Geländegewinn. Ganz Deutschland und fast ganz Europa werde in Geiselhaft genommen für diese Spielchen, meinte Nahles.



Die CSU hat Bundeskanzlerin Merkel eine Frist bis zum EU-Gipfel Ende des Monats gesetzt. Sollte es dort keine Einigung gebe, will Innenminister Seehofer ab Anfang Juli Flüchtlinge, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, an den Grenzen zurückweisen lassen. Merkel setzt auf eine europäische Lösung.

