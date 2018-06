EU-Kommissar Oettinger warnt Bundesinnenminister Seehofer vor Alleingängen in der Flüchtlingspolitik. Der CDU-Politiker sagte dem "Handelsblatt", die CSU sei dabei, die Handlungsfähigkeit Deutschlands in der EU zu beschädigen. Wenn Seehofer entscheide, von Juli an Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen, die in anderen EU-Staaten registriert seien, dann wäre - Zitat - "eine neue, erhebliche Eskalationsstufe" erreicht.

Das aber würde die Union und die Regierung infrage stellen. Im übrigen müsse Bundeskanzlerin Merkel entscheiden, denn sie habe die Richtlinienkompetenz.



Seehofer selbst kritisierte erneut, dass Merkel auf ebendiese Kompetenz hingewiesen hat. Er sagte der "Passauer Neuen Presse", er habe die volle Rückendeckung seiner Partei, der CSU. Wenn man im Kanzleramt mit seiner Arbeit unzufrieden sei, sollte man die Koalition beenden.



Die SPD-Vorsitzende Nahles forderte die Unionsparteien auf, ihren Streit zu beenden. Sie sagte im ARD-Fernsehen, es gehe eigentlich gar nicht mehr um Flüchtlingspolitik, sondern um Machtkämpfe, Rivalitäten und innerparteilichen Geländegewinn.



Worum es in dem Streit geht



In Artikel 65 Grundgesetz ist festgelegt, dass die Bundeskanzlerin die Richtlinien der Politik bestimmt und dafür die Verantwortung trägt. Dort heißt es aber auch, dass die Minister ihre Geschäftsbereiche innerhalb dieser Richtlinien selbständig und unter eigener Verantwortung leiten.



Seehofer vertritt die Haltung, dass Deutschland im Asylstreit eine nationale Entscheidung treffen muss - wenn es nicht bis Ende des Monats, also spätestens auf dem EU-Gipfel, zu einer europäischen Lösung kommt. Der Minister will, anders als die Kanzlerin, erreichen, dass Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden, wenn sie in einem anderen EU-Staat erfasst sind.



Merkel bevorzugt bilaterale Vereinbarungen und will dafür auf dem EU-Gipfel werben. Sie sagte, auch nach dem 1. Juli gebe es keinerlei Automatismus für Zurückweisungen an der Grenze.

