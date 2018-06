Die Opposition im Deutschen Bundestag beobachtet den Asylstreit zwischen CDU und CSU mit Sorge und Kritik.

Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt sagte, es gehe um die Entscheidung für ein starkes Europa der Solidarität, Humanität und des Rechtsstaats - oder für den Verrat all dieser Werte. Die AfD-Fraktionsvorsitzende Weidel erklärte, wenn Innenminister Seehofer urplötzlich die Positionen ihrer Partei für sich entdecke, seien das nur Nebelkerzen. Am Ende werde ein fauler Kompromiss herauskommen. FDP-Chef Lindner sagte dem Sender n-tv ebenfalls, er rechne mit einem wachsweichen Kompromiss, der nichts bewege. Die Linksfraktion forderte eine Regierungserklärung der Bundeskanzlerin.



In dem Streit zwischen CDU und CSU ist kein Ausweg in Sicht. Die Abgeordneten berieten heute getrennt, dafür wurde die Sitzung des Bundestages unterbrochen. Im Kern geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen Flüchtlinge an der deutschen Grenze abgewiesen werden können.

Diese Nachricht wurde am 14.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.