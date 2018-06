Im neu ausgebrochenen Asylstreit in der Union strebt Bundesinnenminister Seehofer eine rasche Einigung mit Kanzlerin Merkel an.

Mit Blick auf seine Vorhaben erklärte der CSU-Politiker am Abend in Berlin, er könne diese nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag verschieben. Schließlich trage er Verantwortung für das Land. Seehofer räumte ein, dass es noch Gesprächsbedarf gebe. Der Minister hatte die für heute geplante Vorstellung seines sogenannten "Masterplans Migration" verschoben. Hintergrund sind Differenzen mit der Kanzlerin und CDU-Chefin Merkel in der Frage, welche Flüchtlinge künftig an der deutschen Grenze zurückgewiesen werden sollen.



Der Koalitionspartner SPD kündigte an, ein eigenes Migrationskonzept vorzulegen. Wer konkrete Vorschläge in der Asylfrage wolle, könne sich auf Seehofer und die CSU nicht verlassen, sagte der stellvertretende Vorsitzende der Sozialdemokraten, Stegner, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

