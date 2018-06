Bundesinnenminister Seehofer lehnt es ab, EU-Staaten mit finanziellen Anreizen für bilaterale Abkommen in der Asylpolitik zu gewinnen.

Der CSU-Politiker sagte im Bayerischen Rundfunk, nach Auffassung seiner Partei dürfe man nicht mit Geldzahlungen durchsetzen, dass das Recht eingehalten werde. Stattdessen müsse man Geld für Länder in Afrika aufwenden, um Fluchtursachen zu bekämpfen, betonte Seehofer.



Der Kern des Konflikts zwischen dem Minister und Bundeskanzlerin Merkel blieb derweil weiter ungelöst und wird voraussichtlich erst nach dem EU-Gipfel Ende Juni entschieden. Seehofer holte sich heute die Rückendeckung des CSU-Vorstandes. Er will Vorbereitungen dafür treffen, dass von Juli an Flüchtlinge an den deutschen Grenzen abgewiesen werden, die bereits in einem anderen EU-Land erfasst sind. Dagegen verwies Merkel auf ihre Richtlinienkompetenz und betonte, auch nach dem 1. Juli gebe es keinen Automatismus.



Die Kanzlerin will versuchen, im europäischen Rahmen bilaterale Abkommen auszuhandeln, anstatt auf nationaler Ebene zu entscheiden.



Der Streit sorgte bei der Opposition für Kritik. FDP-Generalsekretärin Beer sagte, CDU und CSU hätten einen windelweichen Kompromiss gefunden. Die Regierungskrise sei lediglich vertagt. Grünen-Chefin Baerbock sprach von einem unwürdigen Schauspiel, das dem Wahlkampf in Bayern geschuldet sei. Der Vorsitzende der Linken, Riexinger, meinte, die CSU betreibe Erpressung auf dem Rücken von Menschen in Not.



AfD-Chef Meuthen rief Bundeskanzlerin Merkel auf, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen. Die SPD-Vorsitzende Nahles verlangte angesichts des anhaltenden Streits in der Union die Einberufung des Koalitionsausschusses noch vor dem EU-Gipfel Ende Juni. Auch falls sich die Union einig werden sollte, bedeute dass nicht automatisch, dass dann auch die SPD allen Punkten zustimme.

Diese Nachricht wurde am 18.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.